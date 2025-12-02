İSTANBUL 15°C / 7°C
  • Kadıköy'de kazanan çıkmadı! Her şey son anda değişti
Spor

Kadıköy'de kazanan çıkmadı! Her şey son anda değişti

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. İki takım 1 puanla sahadan ayrıldı. İşte detaylar...

AKŞAM2 Aralık 2025 Salı 08:58 - Güncelleme:
Kadıköy'de kazanan çıkmadı! Her şey son anda değişti
F.Bahçe, ilk yarı G.Saray'a isabetli şut atamadı... Kazımcan'a gelen madde nedeniyle maç 3 dk durdu. 7 maçtır suskun olan Sane, ilk FB derbisinde attı.

F.Bahçe'de forvet hattında kimin oynayacağı konuşulurken G.Saray'ın ise eksiklerden dolayı nasıl bir kadro süreceği merak ediliyordu. Kadıköy'de ilk 20 dakika takımlar birbirini tarttı. Sonrasında Aslan topla oynamaya başladı, F.Bahçe yavaş yavaş çekildi. Kanarya'daki gerginlik G.Saray'a olumlu hava olarak geçti ve Sane'nin golünde top adeta kaleye girmek istedi. Edson'un attığı gol Kadıköy'ü ayaklandırdı ama iptal kararıyla umut dağıldı. Tedesco devrede hamle yapmayı düşünmedi. İkinci devre Aslan akıllıca bekledi, Fener'de panik atakları vardı. Eksiklerle boğuşan Buruk, takımı korumaya çalışırken geri götürdü. CimBom zaferle bitirmek üzereyken Beşiktaş derbisinde olduğu gibi Duran ortaya çıktı. Fener 1 puanı zor kurtardı.

KAHRAMAN DEĞİL YARDIMCIYIM

G.Saray karşısında da beraberliği getiren Duran, 'kahraman' olmadığını söyledi: "Derbilerin kahramanı olduğumu düşünmüyorum. Sadece takımıma yardım etmek istiyorum. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Yardım ettiğim için mutluyum. İkinci yarı daha iyiydik, son bölümde kazanmaya yakındık. Keşke bir 10 dakika daha bulabilse

