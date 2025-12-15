İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Kadıköy'de kritik an! Penaltı kararı çıktı

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında ceza sahası içinde yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu. VAR uyarısıyla monitöre giden hakem Ozan Ergün, inceleme sonrası penaltı kararı verdi.

HABER MERKEZİ15 Aralık 2025 Pazartesi 20:41 - Güncelleme:
Kadıköy'de kritik an! Penaltı kararı çıktı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. İlk yarının orta bölümleri oynanırken Konyaspor'un ceza sahası içinde yaşanan pozisyon tartışmaya sebep oldu.

25'inci dakikada rakip yarı alanı içinde topa müdahale etmeye çalışan Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran yerde kaldı. Sarı lacivertli futbolcuların yoğun penaltı itirazı esnasında hakem Ozan Ergün'e VAR'dan pozisyonu izlemesi yönünde uyarı geldi. Pozisyonu monitörün başında izleyen Ergün penaltı kararı verdi.

Fenerbahçe'de topun başına geçen Anderson Talisca kaleciyi ve topu farklı yerlere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İŞTE O POZİSYON

(Fotoğraf: beIN Sports)

  • Fenerbahçe-Konyaspor maçı
  • VAR kararı
  • penaltı kararı

