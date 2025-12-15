Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. İlk yarının orta bölümleri oynanırken Konyaspor'un ceza sahası içinde yaşanan pozisyon tartışmaya sebep oldu.
25'inci dakikada rakip yarı alanı içinde topa müdahale etmeye çalışan Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran yerde kaldı. Sarı lacivertli futbolcuların yoğun penaltı itirazı esnasında hakem Ozan Ergün'e VAR'dan pozisyonu izlemesi yönünde uyarı geldi. Pozisyonu monitörün başında izleyen Ergün penaltı kararı verdi.
Fenerbahçe'de topun başına geçen Anderson Talisca kaleciyi ve topu farklı yerlere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
İŞTE O POZİSYON
(Fotoğraf: beIN Sports)