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Spor

Kadıköy'de kritik gece! Maçı kaybederse istifa edebilir

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Şampiyonluk yarışında sarı kırmızılıların gerisinde kalan sarı lacivertliler, teknik heyeti protesto etmeye hazırlanıyor. Maç öncesi önemli bir başka iddia ise müsabakanın kaybedilmesi halinde İsmail Kartal'ın istifa edeceği oldu. İşte detaylar...

Sabah12 Mayıs 2024 Pazar 10:32 - Güncelleme:
Kadıköy'de kritik gece! Maçı kaybederse istifa edebilir
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Son Konyaspor beraberliğiyle şampiyonluk şansını büyük bir mucizeye bırakan ve bugün sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sinirler gergin. Ligin bitimine 3 hafta kala kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sezonun en zor maçlarından birini oynayacak.

TARAFTAR PROTESTO EDECEK

Şampiyonluk şansının azalması nedeniyle kızgın olan taraftarların bugün hem başkan Ali Koç'u hem de teknik direktör İsmail Kartal ile oyuncuları protesto edeceği öğrenildi. Sosyal medyada organize olan Fenerbahçeli futbolseverler, özellikle Sivas ve Konya deplasmanlarında yaşanan puan kayıplarına kızgınlıklarını bir kez daha göstermek istiyorlar.

İDDİA: KARTAL İSTİFA EDEBİLİR

Alınacak sonuca göre istifa edebileceği yönünde iddialar da konuşulan İsmail Kartal'ın karşılaşmanın ardından önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi. Yönetimin gelecek sezon kesin olarak yollarını ayırma kararı aldığı tecrübeli çalıştırıcının yakın çevresine takımın başında kırdığı önemli rekorlara rağmen kendisine yapılan eleştirilerden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği kaydedildi. Zor olmasına rağmen takımını motive etmeye çalışan 62 yaşındaki teknik adamın, Kayserispor'u yenerek gelecek haftaki Galatasaray derbisine yarışı taşımalarını istediği bildirildi.

YOLLAR AYRILACAK

Fenerbahçe'de eleştirilerin odağında olan İsmail Kartal ile yola devam edilmeyeceği kesin. Yönetim, öncesinde bir istifa gelmezse 3 maç sonunda tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayıracak.

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