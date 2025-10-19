Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadelenin 20'nci dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Fenerbahçe atağında çalımlarla ceza sahası içine giren Dorgeles Nene, Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusuyla girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası monitörün başına geçen Şansalan penaltı kararı verdi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca 23'üncü dakikada penaltı atışını gole çevirerek sarı lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.
Fotoğraf: BEIN SPORTS