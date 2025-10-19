İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2025 Pazar / 27 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadıköy'de penaltı kararı! VAR'dan müdahale geldi
Spor

Kadıköy'de penaltı kararı! VAR'dan müdahale geldi

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadelenin 20'nci dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Pozisyon sonrası VAR kararı ile penaltı verildi.

HABER MERKEZİ19 Ekim 2025 Pazar 20:30 - Güncelleme:
Kadıköy'de penaltı kararı! VAR'dan müdahale geldi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadelenin 20'nci dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Fenerbahçe atağında çalımlarla ceza sahası içine giren Dorgeles Nene, Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusuyla girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası monitörün başına geçen Şansalan penaltı kararı verdi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca 23'üncü dakikada penaltı atışını gole çevirerek sarı lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

Fotoğraf: BEIN SPORTS

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.