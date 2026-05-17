Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok; Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Archie Brown; Kante, İsmail; Musaba, Fred, Oğuz; Kerem

Eyüpspor: Jankat; Calegari, Bedirhan, Claro, Umut Meraş; Taşkın, Baran Gezek, Legowski; Radu, Metehan, Umut Bozok.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 73 puan toplayan sarı-lacivertli takım, sezonu 2. sırada tamamlamayı garantiledi.

Ligdeki son 2 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe, yine Göle yönetiminde sahada olacak.

Ligde 33 müsabakada sekizer galibiyet ve beraberlik ile 17 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı ekip, 32 puanla 13. sırada yer aldı. Eyüpspor, yarınki karşılaşmadan 1 puan alması durumunda ligde kalacak.

FENERBAHÇE'DE ALTI EKSİK

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesinde 6 eksik bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan kaleci Ederson takımını yalnız bırakacak. Bu oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Talisca ve ameliyat edilecek Nene de maçta oynayamayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sidiki Cherif'te antrenmanda aldığı darbe sonrasında sağ ayak bileği travması tespit edildiği belirtildi. Matteo Guendouzi'nin Konyaspor maçında baldır bölgesinde ağrı hissettiği ve tedavisine başlandığı, ayrıca Marco Asensio'nun ise dizindeki ağrıların arttığı kaydedildi.

SÜPER LİG'DE 4. RANDEVU

Fenerbahçe, lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşı karşıya geldi.

Geçen sezon ligin ilk yarısında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki mücadeleyi ise 2-1 kazanmıştı.

İki ekip arasında bu sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe 3-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, geride kalan 3 maçta rakip filelere 6 gol atmayı başarırken kalesinde ise 2 gol gördü.

EYÜPSPOR SON 4 MAÇINDA YENİLMEDİ

Eyüpspor, yaptığı son 4 maçta mağlup olmayarak ligde kalma yolunda büyük bir adım attı.

Ligde son yenilgisini 29. haftada sahasında Samsunspor'a 2-1 kaybederek yaşayan eflatun-sarılı takım, sonrasındaki 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Teknik direktörü Atila Gerin'in öğrencileri, 29. haftada 22 puanla 17. sırada yer alırken, son 4 maçta topladığı 10 puanla 13. sıraya kadar yükseldi.