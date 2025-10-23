İSTANBUL 21°C / 18°C
23 Ekim 2025 Perşembe
Spor

Kadıköy'de skandal karar! Hakem kırmızı kartı es geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Stuttgart'ı konuk etti. Edson Alvarez maçın 20'nci dakikasında sert bir müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem pozisyonu sarı kart olarak değerlendirdi.

23 Ekim 2025 Perşembe 20:17
Kadıköy'de skandal karar! Hakem kırmızı kartı es geçti
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk etti. Maçın 20'nci dakikasında yaşanan pozisyon ise sarı lacivertli futbolcuları ve tribündeki taraftarları adeta çileden çıkardı.

Stuttgart futbolcusu El Khannous orta sahada Edson Alvarez ile girdiği ikili mücadelede sarı lacivertli futbolcuya sert bir tekme attı. Hakem ise pozisyonu sarı kart olarak değerlendirirken VAR'dan müdahale gelmedi. Edson Alvarez ise saha içinde gördüğü tedavinin ardından maça devam etti.

İŞTE O ANLAR!

(Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.)

