Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk etti. Maçın 20'nci dakikasında yaşanan pozisyon ise sarı lacivertli futbolcuları ve tribündeki taraftarları adeta çileden çıkardı.

Stuttgart futbolcusu El Khannous orta sahada Edson Alvarez ile girdiği ikili mücadelede sarı lacivertli futbolcuya sert bir tekme attı. Hakem ise pozisyonu sarı kart olarak değerlendirirken VAR'dan müdahale gelmedi. Edson Alvarez ise saha içinde gördüğü tedavinin ardından maça devam etti.

İŞTE O ANLAR!

(Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.)