Süper Lig'de Fenerbahçe, 30. hafta karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele son dakikada gelen golle 2-2 sona ererken, maçta tartışmalı pozisyonlar da yaşandı.
KIRMIZI KART ÇIKTI
Çaykur Rizespor'da Samet Akaydin, 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
7 DAKİKA SONRA PENALTI
Öte yandan sarı lacivertliler, kırmızı kart kararının 7 dakika sonrasında penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda sarı lacivertliler, Anderson Talisca'nın yerde kalmasının ardından penaltı kazandı.
ELLE OYNAMA İTİRAZI
Öte yandan Çaykur Rizespor, 90+8. dakikada Sagnan'ın golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Fenerbahçe, bu golden önce kaleci Fofana'ya faul verilen pozisyona itirazda bulundu.
