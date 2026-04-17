  • Kadıköy'de tartışmalı anlar! İşte o pozisyonlar...
Spor

Kadıköy'de tartışmalı anlar! İşte o pozisyonlar...

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor'un 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada, son dakika golünün yanı sıra tartışmalı hakem kararları da mücadeleye damga vurdu.

HABER MERKEZİ17 Nisan 2026 Cuma 23:18 - Güncelleme:
Kadıköy'de tartışmalı anlar! İşte o pozisyonlar...
Süper Lig'de Fenerbahçe, 30. hafta karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele son dakikada gelen golle 2-2 sona ererken, maçta tartışmalı pozisyonlar da yaşandı.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Çaykur Rizespor'da Samet Akaydin, 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

7 DAKİKA SONRA PENALTI

Öte yandan sarı lacivertliler, kırmızı kart kararının 7 dakika sonrasında penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda sarı lacivertliler, Anderson Talisca'nın yerde kalmasının ardından penaltı kazandı.

ELLE OYNAMA İTİRAZI

Öte yandan Çaykur Rizespor, 90+8. dakikada Sagnan'ın golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Fenerbahçe, bu golden önce kaleci Fofana'ya faul verilen pozisyona itirazda bulundu.

(Fotoğraflar: beIN Sports)

