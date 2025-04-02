Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maçın 16. dakikasında sarı lacivertlilerin gerçekleştirdiği atakta penaltı tartışması yaşandı.
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın sağ kanattan açtığı ortada Kaan Ayhan topu karşıladı. Ayhan'ın ayağından çıkan top ardından koluna çarptı. Sarı lacivertli futbolcuların yoğun itirazlarına karşın hakem Cihan Aydın kararını oyuna korner atışıyla devam edilmesi yönünde verdi.İşte o anlar...
(Fotoğraflar ATV'den alınmıştır.)