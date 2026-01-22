UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırladı. Maçta Fenerbahçe taraftarları, stadı adeta kırmızı-beyaz renklere boyadı.
Fenerbahçe Kulübü, Aston Villa maçı öncesinde stadı kırmızı-beyaz renklerle doldurdu.
Karşılaşma öncesi tribünlere 40 bin bayrak dağıtılırken, seramoni sırasında kale arkası tribünleri ve maraton üst tribününde dev Türk bayrakları açıldı.
Sarı lacivertli taraftarlar Aston Villa maçında tribünleri tamamen doldururken, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak görsel şölen oluşturdu.