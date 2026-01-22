İSTANBUL 11°C / 8°C
  Kadıköy'de Türk bayrağı şöleni! Tribünler kırmızı-beyaz
Spor

Kadıköy'de Türk bayrağı şöleni! Tribünler kırmızı-beyaz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı konuk etti. Sarı lacivertli taraftarlar, Türk bayraklarıyla Chobani Stadyumu'nu adeta kırmızı-beyaz renklere boyadı.

HABER MERKEZİ22 Ocak 2026 Perşembe 21:07 - Güncelleme:
Kadıköy'de Türk bayrağı şöleni! Tribünler kırmızı-beyaz
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırladı. Maçta Fenerbahçe taraftarları, stadı adeta kırmızı-beyaz renklere boyadı.

Fenerbahçe Kulübü, Aston Villa maçı öncesinde stadı kırmızı-beyaz renklerle doldurdu.

Karşılaşma öncesi tribünlere 40 bin bayrak dağıtılırken, seramoni sırasında kale arkası tribünleri ve maraton üst tribününde dev Türk bayrakları açıldı.

Sarı lacivertli taraftarlar Aston Villa maçında tribünleri tamamen doldururken, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak görsel şölen oluşturdu.

