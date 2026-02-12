İSTANBUL 15°C / 11°C
Spor

Kadıköy'e bu kez rakip olarak gelecek! Vitor Pereira yeni takımıyla anlaştı

Fenerbahçe'de daha önce iki farklı dönemde teknik direktörlük yapan Vitor Pereira ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest'ın, Portekizli hocayla anlaşma sağladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

12 Şubat 2026 Perşembe 18:13
Kadıköy'e bu kez rakip olarak gelecek! Vitor Pereira yeni takımıyla anlaştı
Premier Lig'de küme düşme hattının yalnızca 3 puan üzerinde bulunan Nottingham Forest'ta teknik direktör krizi sürüyor.

Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou'nun ardından Sean Dyche ile de yolların ayrılmasıyla İngiliz ekibinde bu sezon üçüncü teknik adam değişikliği yaşandı.

NOTTINGHAM VE PEREIRA ANLAŞTI!

Forest'ta sıcak gelişmeler yaşanırken sürpriz bir isim gündeme geldi. Son olarak Wolverhampton'ı çalıştıran ve kasım ayından bu yana boşta olan Vitor Pereira'nın, Nottingham Forest ile büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Kulüp sahibi Evangelos Marinakis ile daha önce Olympiakos'ta birlikte çalışan Portekizli teknik adamın teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.

İLK SINAV FENERBAHÇE'YE KARŞI!

Resmi imzaların atılması halinde Pereira, ilk sınavını UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe karşısında verecek.

19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak mücadele, Pereira için de ayrı bir anlam taşıyacak. Tecrübeli çalıştırıcı, yıllar sonra Fenerbahçe'ye karşı ve Kadıköy'de sahaya çıkacak.

