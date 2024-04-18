Tüm planlarını yarı finale yükselmek için yapan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi yaşandı.
Sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, kritik karşılaşmada markaj altında olacak.
ALMAN VE İTALYAN GÖZLEMCİLER KADIKÖY'DE OLACAK!
Takvim'in haberine göre; 25 yaşındaki futbolcuyu Alman ve İtalyan gözlemcilerin izlemesi bekleniyor.
İsmail Yüksek, Stuttgart ve Bayer Leverkusen'in transfer listesinde yer alıyor.
Bu sezon 44 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, 1 atıp 5 asist yaptı.