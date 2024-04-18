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Spor

Kadıköy'e gözlemci akını! İsmail Yüksek için geliyorlar

Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına girmeyi başaran İsmail Yüksek için gözlemciler Kadıköy'e gelecek. Almanya ve İtalya'dan ciddi talipleri olan İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynayacağı Olympiakos maçında yakından takip edilecek. İşte detaylar...

18 Nisan 2024 Perşembe 16:30 - Güncelleme:
Kadıköy'e gözlemci akını! İsmail Yüksek için geliyorlar
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Tüm planlarını yarı finale yükselmek için yapan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, kritik karşılaşmada markaj altında olacak.

ALMAN VE İTALYAN GÖZLEMCİLER KADIKÖY'DE OLACAK!

Takvim'in haberine göre; 25 yaşındaki futbolcuyu Alman ve İtalyan gözlemcilerin izlemesi bekleniyor.

İsmail Yüksek, Stuttgart ve Bayer Leverkusen'in transfer listesinde yer alıyor.

Bu sezon 44 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, 1 atıp 5 asist yaptı.

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