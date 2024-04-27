Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşinden koşturan İsmail Yüksek, derbide markaj altına alınacak.

LEVERKUSEN İZLEYECEK

Alman şampiyonu Bayer Leverkusen'de sportif direktör Simon Rolfes'in yardımcılığını yapan Devin Özek, milli oyuncuyu izlemek için İstanbul'a geldi. Özek'in bugün oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini tribünden izleyeceği ve sarı-lacivertli yöneticilerle temasa geçeceği öğrenildi.

TAKİP EDECEK DİĞER TAKIMLAR

İsmail Yüksek için ayrıca Valencia, Lazio ve Marsilya gözlemcileri de tribünde olacak.

LYON REDDEDİLDİ

Bilindiği gibi Fransa'nın köklü takımlarından Lyon'un da İsmail Yüksek'e ilgisi bulunuyor. Fransızlar, yıldız futbolcu için 12 milyon Euro'luk teklifte bulunmuş ancak Fenerbahçe yönetim bu teklifi yetersiz bulmuştu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 25 yaşındaki orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Yönetimin milli oyuncudan 20 milyon Euro'luk bonservis beklentisi var. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan milli futbolcu 1 gol atıp 6 asist yaptı. 14 kez A Milli Takım formasını giyen İsmail Yüksek 1 kez fileleri havalandırdı.