İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadın A Milli Takımı, Kuzey İrlanda'yı devirdi
Spor

Kadın A Milli Takımı, Kuzey İrlanda'yı devirdi

Kadın A Milli Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı da 1-0 mağlup etti.

IHA8 Mart 2026 Pazar 11:18 - Güncelleme:
Kadın A Milli Takımı, Kuzey İrlanda'yı devirdi
ABONE OL

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, 3-0'lık Malta galibiyeti sonrası ikinci maçında Kuzey İrlanda'yı da 1-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Ay-Yıldızlılara galibiyeti getiren golü 24. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti. Gruptaki diğer maçta İsviçre, deplasmanda Malta'yı 4-1 mağlup etti.

Lurgan'daki karşılaşmayı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Muhammet Akçay, Edinburgh Büyükelçisi Hakan Kıvanç ve beraberindeki Türk heyeti de tribünden takip etti.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçını 14 Nisan 2026 tarihinde İsviçre deplasmanında oynayacak olan Kadın A Milli Takımı, rakibini 18 Nisan 2026'da Sinop'ta konuk edecek. Ay-Yıldızlılar, gruptaki beşinci maçını 5 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'de Kuzey İrlanda ile oynayacak; son sınavında ise 9 Haziran 2026'da Malta deplasmanına çıkacak.

  • Kadın A Milli Takımı
  • Kuzey İrlanda
  • 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.