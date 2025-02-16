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Spor

Kadın basketbolunda Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş'ı konuk etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan derbi maçı Siyah-Beyazlılar 80-74 kazandı.

AA16 Şubat 2025 Pazar 20:57 - Güncelleme:
Kadın basketbolunda Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup etti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş'ı konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan derbi maçı Siyah-Beyazlılar 80-74 kazandı.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 10. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ise 5. yenilgisini yaşadı.

Derbi maça Winterburn'ün etkili oyunuyla maça iyi başlayan Beşiktaş, 7. dakikada Lazic'in üç sayılık basketiyle Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında farkı 10 sayıya çıkardı: 12-22. Bu çeyrekte dış atışlarda 6'da 5 isabet kaydeden siyah-beyazlılar, Evans'ın son saniye basketiyle periyodu 30-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Derin Erdoğan ve Vanloo'nun basketleriyle giren sarı-kırmızılı takım, üst üste yapılan top kayıplarıyla ritmini kaybetti. Kısa oyuncularının skor katkısıyla oyun üstünlüğünü eline alan Beşiktaş, 15. dakikada farkı 16 sayıya (27-43) yükseltti. Bu periyotta boyalı alanı iyi kullanan siyah-beyazlılar karşısında ev sahibi takım, kenardan oyuna dahil olan isimlerin sayılarıyla farkı tek hanelere indirse de Beşiktaş, soyunma odasına 47-40 üstün girdi.

İkinci yarıya Galatasaray, top kayıplarıyla başladı. Beşiktaş, Elif Bayram ve Krajisnik sayılarıyla hücumda temposunu artırdı ve 24. dakikanın ilk saniyelerinde farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 49-60. Üçüncü çeyreğin son anlarında skor üretmekte sorun yaşayan siyah-beyazlılar karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan sarı-kırmızılılar, periyodun bitimine 28 saniye kala farkı 1'e indirdi: 61-62. Winterburn ile serbest atış çizgisinde 2'de 1 isabet sağlayan konuk ekip, son çeyreğe 63-61 önde gitti.

Beşiktaş, final periyodunda Evans'ın basketleriyle 32. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 61-67. Steinberga ve Vanloo ile peş peşe sayılar bulan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 34. dakikada skora dengeyi getirdi: 69-69. Maç boyunca oyuncu rotasyonunda yalnız Melek Uzunoğlu'na şans veren siyah-beyazlılarda Krajisnik, beş faulle oyun dışında kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan son bölümde skor üstünlüğünü Galatasaray'a vermeyen konuk ekip, son 1 dakikaya 78-74 önde girdi. Arka arkaya hücumlardan skor üretemeyen sarı-kırmızılılar karşısında kalan sürede iyi pas yapan Beşiktaş, derbi maçı 80-74 kazandı.

Beşiktaş'ta Mihaela Lazic, Dana Evans ve Holly Marie Winterburn 40'ar dakika süre alarak maç boyu parkede kaldı.

Siyah-beyazlılarda Evans'ın 23, Winterburn'ün 18 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Galatasaray'da ise Julie Vanloo'nun 17, Anete Steinberga'nın 14 sayısı kazanmaya yetmedi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yener Yılmaz, Münevver Özemre, Barış Turgut

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 17, Ayşe Cora, Ayşegül Günay Aladağ 11, Steinberga 14, Li 8, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz 9, Jisu Park 3, Derin Erdoğan 12, Meltem Yıldızhan

Beşiktaş: Lazic 14, Evans 23, Winterburn 18, Krajisnik 13, Elif Bayram 10, Melek Uzunoğlu 2

1. periyot: 20-30

Devre: 40-47

3. periyot: 61-63

Beş faulle çıkan: 36.38 Krajisnik (Beşiktaş)

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