Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta maçları yapıldı.
Süper Lig'de namağlup Fenerbahçe, haftayı galibiyetle tamamladı ve en yakın takipçisi Galatasaray'ın Trabzonspor'a mağlup olmasıyla puan farkını 4'e çıkardı.
Trabzon temsilcisi, yükselişini devam ettirdi ve sarı-kırmızılı ekiple puanını eşitledi.
Ligde tamamı bugün yapılan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
Hakkarigücü-Çekmeköy Bilgidoğa: 1-1
Beşiktaş-Ünye Kadın Spor Kulübü: 2-0
Fenerbahçe arsaVev-Prolift Giresun Sanayispor: 3-0
Trabzonspor-Galatasaray GAİN: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor: 6-1
Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor-Yüksekovaspor: 0-2
- Puan durumu
Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE ARSAVEV
|13
|12
|1
|0
|46
|3
|43
|37
|2.GALATASARAY GAİN
|13
|11
|0
|2
|48
|7
|41
|33
|3.TRABZONSPOR
|13
|11
|0
|2
|40
|6
|34
|33
|4.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|13
|9
|3
|1
|41
|7
|34
|30
|5.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|13
|7
|3
|3
|35
|10
|25
|24
|6.YÜKSEKOVASPOR
|13
|7
|3
|3
|19
|7
|12
|24
|7.BEŞİKTAŞ
|13
|6
|2
|5
|33
|13
|20
|20
|8.HAKKARİGÜCÜ
|13
|5
|3
|5
|15
|14
|1
|18
|9.ÜNYE KADIN SPOR KULÜBÜ
|13
|5
|1
|7
|20
|22
|-2
|16
|10.PROLİFT GİRESUN SANAYİSPOR
|13
|5
|1
|7
|16
|18
|-2
|16
|11.FATİH VATANSPOR
|13
|4
|4
|5
|21
|33
|-12
|16
|12.ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA
|13
|4
|2
|7
|17
|30
|-13
|14
|13.1207 ANTALYASPOR
|13
|3
|3
|7
|15
|33
|-18
|12
|14.SERCAN İNŞAAT GAZİANTEP ALG SPOR
|13
|1
|0
|12
|8
|99
|-91
|3
|15.BORNOVA HİTABSPOR
|12
|0
|0
|12
|0
|36
|-36
|0
|16.BEYLERBEYİ
|12
|0
|0
|12
|0
|36
|-36
|-3
Not: Beylerbeyi'nin 3 puanı silinmiştir.