Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta maçları yapıldı.

Süper Lig'de namağlup Fenerbahçe, haftayı galibiyetle tamamladı ve en yakın takipçisi Galatasaray'ın Trabzonspor'a mağlup olmasıyla puan farkını 4'e çıkardı.

Trabzon temsilcisi, yükselişini devam ettirdi ve sarı-kırmızılı ekiple puanını eşitledi.

Ligde tamamı bugün yapılan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Hakkarigücü-Çekmeköy Bilgidoğa: 1-1

Beşiktaş-Ünye Kadın Spor Kulübü: 2-0

Fenerbahçe arsaVev-Prolift Giresun Sanayispor: 3-0

Trabzonspor-Galatasaray GAİN: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor: 6-1

Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor-Yüksekovaspor: 0-2

- Puan durumu

Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE ARSAVEV 13 12 1 0 46 3 43 37 2.GALATASARAY GAİN 13 11 0 2 48 7 41 33 3.TRABZONSPOR 13 11 0 2 40 6 34 33 4.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 13 9 3 1 41 7 34 30 5.AMED SPORTİF FAALİYETLER 13 7 3 3 35 10 25 24 6.YÜKSEKOVASPOR 13 7 3 3 19 7 12 24 7.BEŞİKTAŞ 13 6 2 5 33 13 20 20 8.HAKKARİGÜCÜ 13 5 3 5 15 14 1 18 9.ÜNYE KADIN SPOR KULÜBÜ 13 5 1 7 20 22 -2 16 10.PROLİFT GİRESUN SANAYİSPOR 13 5 1 7 16 18 -2 16 11.FATİH VATANSPOR 13 4 4 5 21 33 -12 16 12.ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA 13 4 2 7 17 30 -13 14 13.1207 ANTALYASPOR 13 3 3 7 15 33 -18 12 14.SERCAN İNŞAAT GAZİANTEP ALG SPOR 13 1 0 12 8 99 -91 3 15.BORNOVA HİTABSPOR 12 0 0 12 0 36 -36 0 16.BEYLERBEYİ 12 0 0 12 0 36 -36 -3

Not: Beylerbeyi'nin 3 puanı silinmiştir.