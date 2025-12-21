İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta maçlarının ardından namağlup lider Fenerbahçe haftayı galibiyetle tamamlarken, Galatasaray'ın Trabzonspor'a mağlup olmasıyla zirvedeki puan farkı 4'e çıktı.

21 Aralık 2025 Pazar 18:38
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta maçları yapıldı.

Süper Lig'de namağlup Fenerbahçe, haftayı galibiyetle tamamladı ve en yakın takipçisi Galatasaray'ın Trabzonspor'a mağlup olmasıyla puan farkını 4'e çıkardı.

Trabzon temsilcisi, yükselişini devam ettirdi ve sarı-kırmızılı ekiple puanını eşitledi.

Ligde tamamı bugün yapılan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Hakkarigücü-Çekmeköy Bilgidoğa: 1-1

Beşiktaş-Ünye Kadın Spor Kulübü: 2-0

Fenerbahçe arsaVev-Prolift Giresun Sanayispor: 3-0

Trabzonspor-Galatasaray GAİN: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor: 6-1

Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor-Yüksekovaspor: 0-2

- Puan durumu

Ligde 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE ARSAVEV1312104634337
2.GALATASARAY GAİN1311024874133
3.TRABZONSPOR1311024063433
4.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET139314173430
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER1373335102524
6.YÜKSEKOVASPOR137331971224
7.BEŞİKTAŞ1362533132020
8.HAKKARİGÜCÜ135351514118
9.ÜNYE KADIN SPOR KULÜBÜ135172022-216
10.PROLİFT GİRESUN SANAYİSPOR135171618-216
11.FATİH VATANSPOR134452133-1216
12.ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA134271730-1314
13.1207 ANTALYASPOR133371533-1812
14.SERCAN İNŞAAT GAZİANTEP ALG SPOR131012899-913
15.BORNOVA HİTABSPOR120012036-360
16.BEYLERBEYİ120012036-36-3

Not: Beylerbeyi'nin 3 puanı silinmiştir.

