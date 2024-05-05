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Spor

Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray!

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında evinde ALG Spor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

5 Mayıs 2024 Pazar 16:03 - Güncelleme:
Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray!
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Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında evinde ALG Spor ile karşılaştı. Florya'da oynanan maçı sarı kırmızılı takım 2-0 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 21. dakikada Eda Karataş ve 90. dakikada Kipoyi kaydetti. Sarı kırmızılılarda Kristina Bakarandze 45+2 ve 67. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray maçı yaklaşık 30 dakika 10 kişiyle oynadı.

ŞAMPİYON GALATASARAY

Bu sonucun ardından puanını 71'e çıkaran Galatasaray, ligde şampiyonluğa ulaştı. Sarı kırmızılı takım, ligde ilk kez şampiyon oldu. ALG Spor ise sezonu 55 puanla tamamladı.

Sezonu 1. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için eleme maçları oynayacak.

2021-2022 sezonunda kurulan kadın futbol takımı, geçtiğimiz yıl normal sezonu grubunda lider tamamlamış, yarı finalde ise Fenerbahçe'ye elenmişti.

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