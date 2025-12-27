İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni hafta başlıyor
Spor

Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni hafta başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne, yarın oynanacak 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.

AA27 Aralık 2025 Cumartesi 09:43 - Güncelleme:
Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni hafta başlıyor
ABONE OL

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta yarın başlayacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Fatih Vatanspor-1207 Antalyaspor (Mimar Sinan Sahası)

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Hakkarigücü (Osmanlı)

14.00 Çekmeköy Bilgidoğa-Beşiktaş (Şile İlçe)

14.00 Galatasaray GAİN-Amed Sportif Faaliyetler (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Prolift Giresun Sanayispor-Trabzonspor (Giresun 75. Yıl Sahası)

14.00 Ünye Kadın Spor Kulübü-Fenerbahçe arsaVev (Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha)

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.