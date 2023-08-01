Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstürü çekildi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Tek grupta çift devre şeklinde oynanacak yeni sezon, 27 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk yarının 24 Aralık'ta tamamlanacağı ligde ikinci devre, 14 Ocak 2024'te start alacak. Kadın Futbol Süper Ligi'nde son hafta karşılaşması ise 5 Mayıs 2024'te oynanacak.

Sezon sonunda son 3 sırada yer alan takımlar bir alt lige düşecek.



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maç programı şöyle:



Beylerbeyispor-Fatih Vatanspor

Galatasaray-Wulfz Fatih Karagümrük

Beşiktaş Vodafone-ALG Spor

Amed Sportif Faaliyetler-1207 Antalyaspor

Trabzonspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor

Ataşehir Belediyespor-ABB Fomget

Adana İdmanyurduspor-Hakkarigücüspor

Fenerbahçe-Doğuş Gold Asyaspor