Kadın futbolunda derbi heyecanı: Galatasaray-Beşiktaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları yapılacak. Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Beşiktaş United Payment'i konuk edecek.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdullah Murat Yoldaş görev alacak. Yoldaş'ın yardımcılıklarını Özgür Öztürk ve Can Orhan Çelebi üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kılıç olacak.

Galatasaray Petrol Ofisi geride kalan 19 maçta 46 puan topladı. Sarı-kırmızılılar ligde ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 19 maçta topladığı 32 puanla ligde altıncı sırada bulunuyor.