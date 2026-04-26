  Kadın futbolunda derbi heyecanı! Galatasaray GAİN-Fenerbahçe arsaVev
Kadın futbolunda derbi heyecanı! Galatasaray GAİN-Fenerbahçe arsaVev

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. hafta maçında Galatasaray GAİN ile Fenerbahçe arsaVev karşılaşacak.

AA26 Nisan 2026 Pazar 10:10 - Güncelleme:
Galatasaray GAİN, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki derbi maçta yarın Fenerbahçe arsaVev'i konuk edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Geride kalan haftalarda 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 64 puanla haftaya ikinci basamakta girdi.

Sarı-lacivertli takım ise 23 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 71 puanla ligde lider konumda yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 mağlup etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu dolu dolmuşta pes dedirten görüntüler: Şoförün vurdumduymazlığı tepki çekti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
