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Spor

Kadın futbolunda derbi zamanı! Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı

Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi arasında oynanacak derbi heyecanı, Pazar günü saat 14.00'te Derağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yaşanacak.

IHA22 Mart 2024 Cuma 14:02 - Güncelleme:
Kadın futbolunda derbi zamanı! Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir derbiye sahne olacak. Ligin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 24 Mart Pazar günü saat 14.00'te karşı karşıya gelecek. FB TV ve GS TV'den de canlı yayınlanacak derbi öncesinde Galatasaray Petrol Ofisi 59 puanla ligde lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Petrol Ofisi 54 puanla ikinci sırada yer alıyor.

DERBİDE GÖZLER GOLCÜ OYUNCULARDA

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 90+8'de Kipoyi'nin son dakika golüyle mağlup etmişti. Evinde rövanşı alıp, şampiyonluk yarışında puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde, 19 golle gol kraliçeliğinde zirvedeki iki isimden biri olan Yağmur Uraz ve Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından yılın kadın futbolcusu ödülüne aday gösterilen Zenatha Coleman skoru değiştirecek oyuncular olarak ön plana çıkıyor. Galatasaray Petrol Ofisi'nde ise gözler son maçta ikinci yarı oyuna girdikten sonra hat-trick yapan Elanur Laçin ve 13 golle takımın en golcü oyuncusu olan Ebru Topçu'da olacak.

KADIN VE ERKEKLERDE İKİ KULÜBÜN DE GOL ORTALAMALARI YAKIN

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın her iki ligde attıkları gol sayılarında, erkek ve kadın futbolcular arasında büyük bir yakınlık olması dikkat çekti. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 30 maçta 68 golle 2,26 gol ortalamasına sahipken, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi'nin 24 maçta 56 golle maç başına 2,33 gol ortalaması bulunuyor. Fenerbahçe ise Trendyol Süper Lig'de 30 maçta 79 gol atarken, maç başına 2,63 gol ortalamasına sahip. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise Fenerbahçe Petrol Ofisi, 30 maçta 57 gol atarak 2,37 gol ortalamasıyla dikkat çekiyor.

  • Fenerbahçe Petrol Ofisi
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