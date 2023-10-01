İSTANBUL 20°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2023 Pazar / 17 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadın futbolunda derbinin kazananı Beşiktaş
Spor

Kadın futbolunda derbinin kazananı Beşiktaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kazanan siyah beyazlı taraf oldu. Beşiktaş müsabakayı 2-0'lık net bir skorla kazandı.

AA1 Ekim 2023 Pazar 14:23 - Güncelleme:
Kadın futbolunda derbinin kazananı Beşiktaş
ABONE OL

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk eden Beşiktaş United Payment, derbiyi 2-0 kazandı.

İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip, 9. dakikada Marija Aleksic'in golüyle öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Aleksic, ceza sahası içinde kafayla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Siyah-beyazlılar derbideki ikinci gol sevincini ise 12. dakikada yaşadı. Opa Clement Tukumbuke'nin sağ taraftan ortaladığı topu Galatasaraylı oyuncu Fatma Sare Öztürk ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi ve Beşiktaş skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarıda iki ekip de zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üretse de skoru değiştirecek golü bulamadı ve Beşiktaş derbi mücadelesinden 2-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip bu galibiyetle bu sezonki 2. galibiyetini alarak puanını 8'e yükseltirken, bu maça kadar kalesinde gol görmeyen ve 4 maçın 4'ünü de kazanan Galatasaray ilk yenilgisini yaşadı. Haftaya lider başlayan sarı-kırmızılı ekip bu sonucun ardından 12 puanda kaldı.

  • Beşiktaş United Payment
  • Galatasaray Petrol Ofisi
  • Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.