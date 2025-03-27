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Spor

Kadın futbolunda derbinin kazananı Fenerbahçe

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

AA27 Mart 2025 Perşembe 16:28 - Güncelleme:
Kadın futbolunda derbinin kazananı Fenerbahçe
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 41. dakikasında Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Orta yuvarlağın kendi yarı alanındaki diliminden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Busem Şeker'in doğrudan kaleye gönderdiği uzun topu Beşiktaş United Payment kalecisi Ezgi Çağlar tutmak isterken ellerinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Fenerbahçe Petrol Ofisi soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Sarı-lacivertiler, ikinci yarıya golle başladı.

İkinci yarı başladığı gibi Beşiktaş ceza sahası içinde topla buluşan Cox, sağ çaprazdan topu uzak direğin yanından ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertli ekip derbiden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Petrol Ofisi puanını 58'e yükselterek ilk sıradaki yerini korudu. Haftaya 4. sırada başlayan Beşiktaş United Payment ise 43 puanda kaldı.

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