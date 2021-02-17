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Spor

Kadın Güreş Milli Takımı olimpiyat elemelerine Ukrayna'da hazırlanıyor

Kadın Güreş Milli Takımı, olimpiyat elemeleri hazırlıklarını Ukrayna'da sürdürüyor. Ukrayna, Azerbaycan, İsveç, Macaristan, Moldova, Romanya, Yunanistan, Özbekistan, Beyazrusya, Bulgaristan, Litvanya, İspanya ve Norveç ile ortak kamp yapan milli takımın kampı 1 Mart tarihinde sona erecek.

DHA17 Şubat 2021 Çarşamba 22:10 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 22:10
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Milli takım ayrıca Ukrayna'da 25 Şubat, 1 Mart tarihleri arasında turnuvada boy gösterecek. Kamp hakkında bilgiler veren Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, "Kampta toplam 14 ülke bulunuyor. Bu tip kamplar hem rakiplerimizi tanımak açısından hem de daha iyi hazırlanmamız açısından büyük önem taşıyor. Burada kampta bulunan tüm güreşçilere kovid-19 testleri yapıldı.

Ortam son derece sağlıklı ve güvenli. Güreşçilerimizin performansları da bizleri memnun ediyor. Buradaki kampımız çerçevesinde 25 Şubat'ta önemli bir turnuvaya katılacağız. Tabi en büyük hedefimiz önce olimpiyat elemelerinde ardında da Tokyo Olimpiyatlarında başarılı olmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

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