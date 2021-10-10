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Spor

Kadın Hentbol Milli Takımı, İsveç'e 31-23 mağlup oldu

2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, İsveç'e 31-23 mağlup oldu.

AA10 Ekim 2021 Pazar 20:06 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 20:07
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Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ikinci maçında İsveç'e 31-23 mağlup oldu.

Rakibi İsveç'i Porsuk Spor Salonu'nda ağırlayan A Milli Kadın Hentbol Takımı, karşılaşmanın ilk yarısında soyunma odasına 15-12 geride gitti.

İkinci devrede farkı kapatma çabasına rağmen ay-yıldızlılar, salondan 31-23 mağlup ayrıldı.

Salon: Porsuk

Hakemler: Emil Aghakishi, Ernest Aghakishi (Azerbaycan)

Türkiye: Sevilay İmamoğlu Öcal (Merve Durdu) (Yaren Berfe Göker), Merve Özbolluk 1, Cansu Akalın 2, Aslı İskit 4, Elif Sıla Aydın 3, Beyza İrem Türkoğlu 4, Yasemin Şahin 7, Sibel Kıcıroğlu 1, Eda Nur Kılıç 1, Nurşah Sancak, Sinem Vatan

İsveç: Bundsen 1 (Ryde), Lerby 2, Strömberg 5, Roberts 1, Petren 4, Lundström 5, Dano 1, Lagerquist 3, Lindqvist 2, Hagman 3, Hansson 2, De Jong 2, Pettersson

İlk yarı: 12-15

İki dakika cezası alanlar: Hannson, Pettersson (İsveç), Yasemin Şahin, Beyza İrem Türkoğlu, Nurşah Sancak, Elif Sıla Aydın, Cansu Akalın, Sinem Vatan (Türkiye)

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