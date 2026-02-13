İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,742
  • EURO
    51,8935
  • ALTIN
    7044.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadın Milli Badminton Takımı Avrupa'da yarı finalde
Spor

Kadın Milli Badminton Takımı Avrupa'da yarı finalde

Kadın Milli Badminton Takımı, Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda Fransa'yı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve tarihinde ilk kez bronz madalyayı garantiledi.

AA13 Şubat 2026 Cuma 18:17 - Güncelleme:
Kadın Milli Badminton Takımı Avrupa'da yarı finalde
ABONE OL

İstanbul'da devam eden 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın üçüncü gününde Fransa'yı 3-2 yenen Kadın Milli Takımı, grup aşamasındaki karşılaşmalarını tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, "İstanbul'da devam eden 2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımımız, grup aşamasındaki karşılaşmalarını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükseldi. Oynanan müsabakalarda sporcularımız, sergiledikleri mücadeleci performansla Avrupa'nın güçlü rakiplerine karşı önemli galibiyetler elde etti. Türkiye Badminton Federasyonu olarak sahada yüreğiyle mücadele eden sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, yarı finalde ay-yıldızlı formayla mücadele edecek Kadın Milli Takımımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milliler, organizasyonun ilk gününde Çekya'yı 5-0, ikinci gününde ise Bulgaristan'ı 4-1 mağlup etmişti.

Bu sonuçla Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek bronz madalyayı garantiledi.

Kadınlar grup karşılaşmalarında bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

TEK KADINLAR KATEGORİSİ

Neslihan Arın-Anna Tatranova: 21-11, 21-12

Özge Bayrak-Romane Clotreaux-Foucault: 21-8, 21-12

Ravza Bodur-Leana Laurent: 21-6, 15-21, 21-15

ÇİFT KADINLAR KATEGORİSİ

Neslihan Arın/Nazlıcan İnci-Agathe Cuevas/Elsa Jacob: 19-21, 21-23

Yasemen Bektaş/Sinem Yıldız-Margot Lambert/Camille Pognante: 13-21, 13-21

  • Kadın Milli Badminton
  • Avrupa Takımlar Şampiyonası
  • Bronz Madalya

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.