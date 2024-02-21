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Spor

Kadın milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda takım halinde dereceye giren ülkeler, düzenlenen törenle kupalarını aldı.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 00:20 - Güncelleme:
Kadın milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu
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Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın sona ermesinin ardından bu gece sporcuların kaldığı otelde takım halinde dereceye giren ülkeler için kupa töreni düzenlendi.

Törende ilk altıya giren ülkelere kupaları takdim edildi.

Şampiyonada Türkiye, kadınlarda takım halinde ikinci oldu.

Kadınlarda birinciliği Ukrayna, üçüncülüğü Romanya, dördüncülüğü İspanya, beşinciliği Norveç, altıncılığı Bulgaristan elde etti.

Türkiye, erkeklerde ise üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde Bulgaristan birinciliğe ulaşırken, Ermenistan ikinci, Gürcistan dördüncü, Moldova beşinci, Ukrayna altıncı oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, elde edilen derecelerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kadınlarda takım halinde Avrupa ikincisi olan sporcularımızı kutluyorum. Daha iyi olabilirdik, önümüzdeki şampiyonalarda Avrupa'nın zirvesine çıkmaya adayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize destek olanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Genç bir erkek takımımız var, onlar da Avrupa üçüncüsü oldu. Onları da kutluyorum ancak daha iyilerini de görebiliriz. Sporcularımızın Avrupa'da da dünyada da zirveye çıkacaklarına inanıyorum."

  • Avrupa Halter Şampiyonası
  • Takım Derecesi
  • halter

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