İSTANBUL 15°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2021 Cuma / 21 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4839
  • EURO
    14,0981
  • ALTIN
    710.7
  • BIST100
    1776.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadın Milli Takımı, Almanya deplasmanında farklı yenildi
Spor

Kadın Milli Takımı, Almanya deplasmanında farklı yenildi

Kadın A Milli Futbol Takımı 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 4. maçında Almanya'ya 8-0 mağlup oldu.

26 Kasım 2021 Cuma 21:06 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 21:06
ABONE OL

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Kadın A Milli Futbol Takımı, gruptaki 4'üncü maçında deplasmanda Almanya'ya 8-0 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar, 30 Kasım 2021 Salı günü saat 18:00'de Mersin Stadyumu'nda İsrail'i konuk edecek.

STAT: Eintracht

HAKEMLER: Aleksandra Cesen, Stasa Spur, Helena Buh, Dejan Balazic (Slovenya)

ALMANYA: Merie Frohms, Maximiliane Rall, Lena Oberdorf (Dk. 63 Marina Hegering), Lea Schüller (Dk. 72 Laura Freigang), Jana Feldkamp, Svenja Huth (Dk. 46 Jule Brand), Sjoeke Nüsken, Sara Dabritz (Dk. 46 Melanie Leupolz), Felicitas Rauch, Klara Bühl, Lina Magull (Dk. 46 Linda Dallmann)

TÜRKİYE: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç (Dk. 64 İlayda Civelek), Dilan Yeşim Taşkın, Emine Ecem Esen, Miray Cin, Ebru Topçu (Dk. 72 Ece Türkoğlu), Yağmur Uraz, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 72 Büşra Kuru), Kezban Tağ, Elif Keskin

GOLLER: Dk. 2 Kezban Tağ (k.k.), Dk. 10, 11 ve 67 Lea Schüller, Dk. 62 Jule Brand, Dk. 73 Laura Freigang, Dk. 80 Sjoeke Nüsken, Dk. 88 Klara Bühl

SARI KARTLAR: Maximiliane Rall, Marina Hegering (Almanya) - Ece Türkoğlu (Türkiye)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.