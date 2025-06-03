Kadın Milli Takımı, Yunanistan'ı tek golle geçti

UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Kadın A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi milliler, 1-0'lık skorla kazandı.

Ay-yıldızlılar'da galibiyet golü, 43. dakikada Kader Hançar'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kadın A Milli Takım'ımız, grubunu 6 puanla 3. sırada tamamladı. Yunanistan Milli Takımı ise 0 puanda son sırada kaldı.

Milli Takım bu sonuçla play-out maçı oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlılar bu maçtan galip ayrılırsa UEFA Uluslar B Ligi'nde yoluna devam edecek.