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Spor

Kadın Milli Takımı, Yunanistan'ı tek golle geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'nde karşılaştığı Yunanistan'ı 43. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi3 Haziran 2025 Salı 23:27 - Güncelleme:
Kadın Milli Takımı, Yunanistan'ı tek golle geçti
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UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Kadın A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi milliler, 1-0'lık skorla kazandı.

Ay-yıldızlılar'da galibiyet golü, 43. dakikada Kader Hançar'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kadın A Milli Takım'ımız, grubunu 6 puanla 3. sırada tamamladı. Yunanistan Milli Takımı ise 0 puanda son sırada kaldı.

Milli Takım bu sonuçla play-out maçı oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlılar bu maçtan galip ayrılırsa UEFA Uluslar B Ligi'nde yoluna devam edecek.

  • UEFA Kadınlar B Ligi
  • Milli Kadın Futbol Takımı
  • Yunanistan Maçı
  • süperlig

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