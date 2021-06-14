Kadın Milli Takımımız Bulgaristan'ı 3 golle devirdi

14 Haziran 2021 Pazartesi 23:33 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 23:33

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de izlediği karşılaşmada Millilerin gollerini 23'üncü dakikada Yağmur Uraz, 25'inci dakikada Ecem Cumert ve 47'nci dakikada Arzu Karabulut attı. Bulgaristan'ın tek golünü ise 78. dakikada Evdokia Popadinova kaydetti.

STAT: Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri

HAKEMLER: Melis Özçiğdem, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Cansu Tiryaki

TÜRKİYE: Gamze Nur Yaman, Medine Erkan (Dk.46 Derya Arhan), Didem Karagenç, Emine Ecem Esen (Dk.75 Yaşam Göksu), Ece Türkoğlu (Dk.62 Ebru Topçu), Ecem Cumert (Dk.75 Melike Öztürk), Kezban Tağ (Dk.46 Gülbin Hız), İpek Kaya, Elif Keskin, Birgül Sadıkoğlu (Dk.46 Arzu Karabulut), Yağmur Uraz

BULGARİSTAN: Roksana Shahanska, Yanitsa Ivanova (Dk.75 Nikoleta Boycheva), Nora Dimitrova, Yoana Papazova (Dk.78 Dina - Mihaela Atanasova), Simona Petkova (Dk.46 Velina Koshuleva), Lora Petrova, Evdokia Popadinova, Dimitra Ivanova (Dk.75 Zhasmina Atanasova), Yana Yordanova, Teya Penkova (Dk.46 Nena Georgie

GOLLER: Dk. 23 Yağmur, Dk. 25 Ecem, Dk. 47 Arzı (Türkiye), Dk. 78 Popadinova ()Bulgaristan)