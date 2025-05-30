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Spor

Kadın Millilerimiz son anlarda yıkıldı

UEFA Uluslar B Ligi 5. hafta maçında A Milli Kadın Futbol Takımımız, İrlanda ile karşılaştı. Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi millilerimiz 2-1 kaydetti.

Haber Merkezi30 Mayıs 2025 Cuma 23:15 - Güncelleme:
Kadın Millilerimiz son anlarda yıkıldı
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UEFA Uluslar B Ligi 5. hafta maçında A Milli Kadın Futbol Takımımız, İrlanda ile karşılaştı. Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi millilerimiz 2-1 kaydetti.

Millilerimiz, 49. dakikada Kader Hançar kaydetti.

Busem Şeker, 79. dakikada kendi ağlarımıza attı. 89. dakikada Emily Murphy maçın skorunu belirleyen golü attı.

Bu sonucun ardından Millilerimiz, gruptaki 4. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı. İrlanda ise puanını 12'ye çıkardı.

Milli Takımımız, bir sonraki maçında puansız Yunanistan'a konuk olacak. İrlanda ise sahasında Slovenya'yı ağırlayacak.

  • UEFAUlusalLigi
  • AMilliKadınTakımı
  • EsenlerStadyumu

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