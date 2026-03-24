  • Haberler
  • Spor
  • Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyonluk Bakırköy'ün
Spor

Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyonluk Bakırköy'ün

Bakırköy Kadın Futbol Kulübü, finalde Kayseri ekibini 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İstanbul temsilcisi, bu sonuçla kupayı müzesine götürdü.

AA24 Mart 2026 Salı 20:52
TFF Kadınlar 1. Ligi'nde Bakırköy Kadın Futbol Kulübü, Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nü 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda oynanan şampiyonluk maçında gruplarını lider tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyen iki ekip karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 5-0 kazanan İstanbul temsilcisi, şampiyonluk kupasına uzanan taraf oldu.

Maçın ardından TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ ve Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Sadri Atam, Bakırköy Kadın Futbol Kulübü'nün kupa ve madalyalarını takdim etti.

  • bakırköy kadın fk
  • kadınlar 1.ligi
  • kayseri kadın fk

