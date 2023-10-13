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Spor

Kadınlar 1. Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi! İlk hafta programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Kadınlar 1. Ligi 2023-2024 sezonu grup belirleme ve fikstür çekimi gerçekleştirildi.

AA13 Ekim 2023 Cuma 15:57 - Güncelleme:
Kadınlar 1. Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi! İlk hafta programı belli oldu
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Kadınlar 1. Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup belirleme ve fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, Kadın Futbol Direktörü Eren Şenyaprak, Kadın Ligleri Maç Planlama ve Organizasyon Müdürü Zafer Şen ve Kadınlar 1. Ligi kulüp temsilcileri katıldı.

Kadınlar 1. Ligi 2 grupta oynanacak. Yapılan kura çekiminde A Grubu 9 takımlı, B Grubu ise 8 takımlı olarak belirlendi.

Ligde ilk hafta programı ise şöyle:

A Grubu:

Telsizspor-Horozkent

Samsun Yabancılar Pazarı-Soma Zafer Spor ve Gençlik

Giresun Sanayispor-Ünye Gücü

Bağcılar Evren-Dudullu

Grupta ilk hafta Konya İdmanyurdu ise BAY geçecek.

B Grubu:

Sakarya Kadın FK-Çatalca Belediyespor

Bornova Hitabspor-Kocaeli Bayan FK

Kayseri Kadın FK-Gazikentspor

Kireçburnu-Şırbak Belediyegücü Sportif Faaliyetler

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