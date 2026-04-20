20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
  • Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oluyor
Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası için heyecanla beklenen kura çekimi yarın Berlin'de gerçekleşecek. Tarihinde üçüncü kez bu büyük turnuvada yer alacak Türkiye, kura çekimine 4. torbadan dahil olurken, tören sonrasında Hidayet Türkoğlu FIBA Onur Listesi'ne alınacak.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 09:31
Basketbolda FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nın kura çekimi yarın yapılacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 19.00'da başlayacak ve FIBA YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

Tarihinde 3. kez FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

FIBA sıralamasına göre 16 ülkenin 4 torbaya dağıtıldığı kura çekiminde ev sahibi Almanya A Grubu'nda yer alacak. Her grupta Avrupa'dan en fazla 2, Afrika, Amerika ve Asya/Okyanusya'dan en fazla birer takım bulunacak.

FIBA Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek.

Kura çekiminin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da onurlandırılacağı 2026 yılı FIBA Onur Listesi töreni gerçekleştirilecek.

Kura çekimi öncesi takımların yer aldığı torbalar şöyle:

1. Torba: Almanya, ABD, Fransa, Avustralya

2. Torba: Çin, Belçika, İspanya, Nijerya

3. Torba: Japonya, Porto Riko, İtalya, Güney Kore

4. Torba: Türkiye, Çekya, Mali, Macaristan

