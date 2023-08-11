İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0505
  • EURO
    29,7669
  • ALTIN
    1668.91
  • BIST100
    7562.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk yarı finalistler belli oldu
Spor

Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk yarı finalistler belli oldu

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç ve İspanya yarı finale çıkmayı başardı.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 14:49 - Güncelleme:
Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk yarı finalistler belli oldu
ABONE OL

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ilk yarı finalistleri, İspanya ile İsveç oldu.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda çeyrek final aşaması, iki maçla başladı.

İSPANYA, HOLLANDA'YI ELEDİ

İlk karşılaşmada, İspanya ile önceki turnuvanın finalisti Hollanda karşılaştı.

Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. İspanya 80. dakikada Mariona Caldentey, Hollanda ise 90+1. dakikada Stefanie van der Gragt ile ağları havalandırdı ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Uzatmalara gidilen maçta, İspanya, 111. dakikada Salma Paralluelo'nun golüyle rakibini 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdırdı.

İSVEÇ'DE, JAPONYA'YLA KARŞILAŞTI

İkinci karşılaşmada, turnuvada 2011'de kupaya uzanan Japonya ile 2003 finalisti İsveç karşı karşıya geldi.

İsveç, 32. dakikada Amanda Ilestedt ve 51. dakikada penaltıdan Filippa Angeldahl'ın fileleri sarsmasıyla Japonya'yı 2-1 yenerek yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu. 76. dakika Riko Ueki'nin penaltı atışından yararlanamadığı Japonya'nın tek golünü, 87 dakikada Honoka Hayashi kaydetti.

Turnuvanın diğer çeyrek final mücadelelerinde, Avustralya-Fransa ve İngiltere-Kolombiya maçları oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.