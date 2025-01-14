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Spor

Kadınlar Federasyon Kupası'nda ilk yarı finalistler belli oldu

Basketbolda 2025 Kadınlar Federasyon Kupası çeyrek final müsabakalarında rakiplerini mağlup eden Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile 01 Adana Basketbol yarı finalde karşılaşacak.

AA14 Ocak 2025 Salı 21:59 - Güncelleme:
Kadınlar Federasyon Kupası'nda ilk yarı finalistler belli oldu
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Basketbolda 2025 Kadınlar Federasyon Kupası çeyrek final müsabakalarında rakiplerini mağlup eden Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile 01 Adana Basketbol yarı finalde karşılaşacak.

Balıkesir'deki Burhaniye Spor Salonu'nda oynanan maçta Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 77-64 mağlup etti.

Adana'daki Menderes Spor Salonu'nda oynanan maçta ise 01 Adana Basketbol, Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'ni 68-56 yendi.

Yarın oynanacak Emlak Konut Gelişim-Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor ile Fenerbahçe Gelişim-J&M Çanakkale Belediyespor maçlarıyla diğer yarı finalistler belli olacak.

17 Ocak Cuma günü oynanacak yarı final maçlarının ardından finale kalan ekipler, 19 Ocak Pazar günü kupa için karşı karşıya gelecek.

Yarı final ve final müsabakaları Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

  • 2025 Kadınlar Federasyon Kupası
  • Çeyrek Final
  • Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor
  • 01 Adana Basketbol

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