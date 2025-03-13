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Spor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde haftanın programı belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu, Kadınlar Süper Lig'inde oynanacak maçların programını açıkladı.

AA13 Mart 2025 Perşembe 13:10 - Güncelleme:
Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde haftanın programı belli oldu
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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 18. ve normal sezonun son hafta maçları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

KADINLAR SÜPER LİG

15 Mart Cumartesi:

14.30 Üsküdar Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)

15.00 Anadolu Üniversitesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

16 Mart Pazar:

14.00 Kırşehir Belediyespor - Adasokağı (Kırşehir)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Muğla Menteşe)

17 Mart Pazartesi:

19.30 Ortahisar Belediyespor - Görele Belediyespor (Beşirli)

PLAY-OFF SÜRECİ

Kadınlar Süper Ligi statüsüne göre, normal lig sezonunu ilk 8 sırada bitiren takımlar play-off müsabakaları oynayacak.

Normal lig sezonunda ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, "Şampiyonluk etabı" oynayacak. Şampiyonluk etabı maçları sonunda ligin ilk dört sırası belirlenecek.

Sezonu 5 ile 8 sırada tamamlayan takımlar ise "play-off sıralama etabı" oynayacak.

Süper Ligi 10. sırada tamamlayan takım ise bir 1. lige düşecek.

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