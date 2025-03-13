Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde haftanın programı belli oldu

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 18. ve normal sezonun son hafta maçları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
KADINLAR SÜPER LİG
15 Mart Cumartesi:
14.30 Üsküdar Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)
15.00 Anadolu Üniversitesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
16 Mart Pazar:
14.00 Kırşehir Belediyespor - Adasokağı (Kırşehir)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Muğla Menteşe)
17 Mart Pazartesi:
19.30 Ortahisar Belediyespor - Görele Belediyespor (Beşirli)
PLAY-OFF SÜRECİ
Kadınlar Süper Ligi statüsüne göre, normal lig sezonunu ilk 8 sırada bitiren takımlar play-off müsabakaları oynayacak.
Normal lig sezonunda ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, "Şampiyonluk etabı" oynayacak. Şampiyonluk etabı maçları sonunda ligin ilk dört sırası belirlenecek.
Sezonu 5 ile 8 sırada tamamlayan takımlar ise "play-off sıralama etabı" oynayacak.
Süper Ligi 10. sırada tamamlayan takım ise bir 1. lige düşecek.