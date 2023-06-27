Kadınlar Hokey5s Avrupa Şampiyonası başlıyor!

A Milli Kadın Hokey Takımı'nın mücadele edeceği Hokey5s Avrupa Şampiyonası (EuroHockey5s 2023), yarın Polonya'da start alacak.
Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Takımı, 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Hokey5s Avrupa Şampiyonası'nda tek dökecek.
Başantrenör Serdar Celasun yönetiminde milli takım kadrosunda; Arzu Nur Öztürk, Buse Badur, Fatma Songül Gültekin, İlayda Taşkıran, Kübra Güzelal, Meryem Oymak, Perihan Çınar, Sinem Yalçın, Tuğçe Şahiner ve Zeliha Kendir yer alıyor.
MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:
Yarın:
13.00 Türkiye-İsviçre
29 Haziran Perşembe:
14.00 Türkiye-Galler
19.00 Gürcistan-Türkiye
30 Haziran Cuma:
13.30 Türkiye-Polonya