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Spor

Kadınlar Hokey5s Avrupa Şampiyonası başlıyor!

Kadınlar Hokey5s Avrupa Şampiyonası çarşamba günü Polonya'da start verecek. A Milli Takım, ilk maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

AA27 Haziran 2023 Salı 14:48 - Güncelleme:
Kadınlar Hokey5s Avrupa Şampiyonası başlıyor!
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A Milli Kadın Hokey Takımı'nın mücadele edeceği Hokey5s Avrupa Şampiyonası (EuroHockey5s 2023), yarın Polonya'da start alacak.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Takımı, 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Hokey5s Avrupa Şampiyonası'nda tek dökecek.

Başantrenör Serdar Celasun yönetiminde milli takım kadrosunda; Arzu Nur Öztürk, Buse Badur, Fatma Songül Gültekin, İlayda Taşkıran, Kübra Güzelal, Meryem Oymak, Perihan Çınar, Sinem Yalçın, Tuğçe Şahiner ve Zeliha Kendir yer alıyor.

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

Yarın:

13.00 Türkiye-İsviçre

29 Haziran Perşembe:

14.00 Türkiye-Galler

19.00 Gürcistan-Türkiye

30 Haziran Cuma:

13.30 Türkiye-Polonya

  • A Milli Kadın Hokey Takımı
  • EuroHockey5s 2023
  • hokey

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