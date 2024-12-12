Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Lyon'a farklı kaybetti

Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Metin Ülgen'in ekibi Galatasaray evinde Joseph Montemurro'nun yönetimindeki Lyon'a 6-0 kaybetti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Lyon'un gollerini 19. dakikada Ada Hegerberg, 24. dakikada Sara Dabritz, 34. dakikada Jazmin Jackmon kendi kalesine, 49. dakikada Wendie Renard, 69. dakikada Danielle van de Donk ve 76. dakikada Eugenie Le Sommer kaydetti.

Bu sonuçla birlikte gruptan 5'te 5 yapan Lyon 15 puana ulaşırken, Galatasaray 0 puanda kaldı. Galatasaray, grupta 5 maçta 1 gol atarken 25 gol yedi.

Grubun bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Roma'ya konuk olurken, Lyon evinde Wolfsburg'u ağırlayacak.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Catarina Campos, Vanessa Gomes, Sandrine Gonçalves Santos (Portekiz)

Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Jackmon, Eda Karataş, Demehin, Ecem Cümert, Bakarandze (Dk. 86 Berna Yeniçeri), Emine Ecem Esen (Dk. 46 Diallo), Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Dk. 86 Arzu Akkurt), Usme (Dk. 46 İrem Eren), Staskova

Olimpik Lyon: Endler, Bacha (Dk. 66 Huerta), Renard, Sombath, Carpenter, Dabritz, Egurrola (Dk. 66 Majri), Van de Donk, Dumornay (Dk. 74 Le Sommer), Diani (Dk. 74 Horan), Hegerberg (Dk. 66 Becho)

Goller: Dk. 19 Hegerberg, Dk. 24 Dabritz, Dk. 34 Jackmon (Kendi kalesine), Dk. 49 Renard, Dk. 69 Van de Donk, Dk. 76 Le Sommer (Olimpik Lyon)

Sarı kart: Dk. 85 Demehin (Galatasaray Petrol Ofisi)