Spor

Kadınlar Süper Lig'in derbinin kazananı Fenerbahçe

Turkcell Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

HABER MERKEZİ5 Ekim 2025 Pazar 16:06 - Güncelleme:
Kadınlar Süper Lig'in derbinin kazananı Fenerbahçe
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi üçüncü hafta maçında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan maçı, Sarı-Lacivertliler 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan 10. dakikada ve 67. dakikada Marta Gox kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 16. dakikada Esra Manya'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde 3'te 3 yapan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğuna oturdu. Ligde ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 6 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Hakkarigücü'nü konuk edecek. Fenerbahçe ise 1207 Antalya ile deplasmanda karşılaşacak.

