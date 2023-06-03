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Spor

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu! Kupanın sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu play-off finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi maçın normal süresinde 1-1 berabere kaldı. Uzatmalara giden maçı FOMGET 4-2'lik skorla kazandı ve kupanın sahibi oldu.

3 Haziran 2023 Cumartesi 00:00 - Güncelleme:
Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu! Kupanın sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu play-off finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya geldi.

İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki maçı Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET 4-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe, Coleman'ın 9. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam etti. Ankara ekibi bu gole 90+8'de Daria'nın penaltıdan attığı golle karşılık verdi.

Maçın normal süresi 1-1 sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Ankara ekibi, 96'da Armisa ile 2-1 öne geçti. Armisa 107'de durumu 3-1'e getirdi. Fenerbahçe Coleman'ın 109'da attığı golle 3-2'yi buldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'te Armisa 114'te bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 4-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve FOMGET, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Ecem Cömert, 95'te kırmızı kart gördü.

Mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tibünden takip etti.

Bu sonucun ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET sezonu şampiyon tamamladı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Cansu Tiryaki, Betül Nur Yılmaz Değermenci, Sedef Aktan

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: Selda Akgöz, Ümran Özev, Ahmadova (Dk. 43 Apanashchenko), Shmatko, Derkach, Ovdiychuk, Tuğba Karataş, Başak İçinözbebek (Dk. 101 Fatoş Yıldırım), Shevchuk (Dk. 67 Sabanagic), Benan Altıntaş (Dk. 43 Rabia Nur Küçük), Kuç

Fenerbahçe Petrol Ofisi: Göknur Güleryüz, Busem Şeker, Yaşam Göksu, Kpaho, Ecem Cumert, Marcano, Cansu Gürel (Dk. 102 Mbeleck), Fatma Kara Şahinbaş (Dk. 78 Meryem Cennet Çal), Kusi (Dk. 87 Kyremeh), Coleman, Cordner (Dk. 87 Nazlıcan Parlak)

Goller: Dk. 9 Coleman (Penaltıdan), 109 Coleman (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 90+8 Daria Apanashchenko (Penaltıdan), Dk. 96, 107 ve 114 Armisa Kuç (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

Kırmızı kart: Dk. 95 Ecem Cumert (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Sarı kartlar: Dk. 36 Cordner, Dk. 113 Kpaho (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 109 Shmatko, Dk. 119 Fatoş Yıldırım (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET
  • Fenerbahçe Petrol Ofisi
  • Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

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