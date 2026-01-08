İSTANBUL 17°C / 3°C
Spor

Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final yarın başlayacak

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final organizasyonu yarın başlayacak.

8 Ocak 2026 Perşembe 12:41
Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final yarın başlayacak
Yarı finalin ilk müsabakasında Fenerbahçe Opet'le Çimsa ÇBK Mersin 17.00'de karşı karşıya gelecek. Diğer finalisti belirleyecek karşılaşmada ise Galatasaray Çağdaş Faktoring'le Emlak Konut 20.30'da finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

Maçlarını kazanan takımlar, 11 Ocak Pazar günü kupanın sahibi olabilmek için sahaya çıkacak. Final mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Kupası Dörtlü Final karşılaşmaları Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak ve HT Spor'dan naklen yayımlanacak.

