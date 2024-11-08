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  • ''Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar'' Ziyech'ten İsrailli taraftarlara sert tepki!
Spor

''Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar'' Ziyech'ten İsrailli taraftarlara sert tepki!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Hollanda'da oynanan Ajax ile Maacabi Tel Aviv maçından önce İsrailli taraftarların 'Özgür Filistin' bayrağını indirme girişimine sert tepki gösterdi. Ziyech, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrailli taraftarlar için, 'Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar.' yorumunda bulundu.

8 Kasım 2024 Cuma 14:16 - Güncelleme:
''Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar'' Ziyech'ten İsrailli taraftarlara sert tepki!
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Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech'ten, Hollanda'da yaşanan olayla ilgili bir paylaşım geldi.

Ziyech, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Amsterdam sokaklarında büyük gerginlik yaşandı.

Hollanda'da olaylar, Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başladı.

Bu gelişmenin ardından bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce tartakladı sonra da nehre atarak "Özgür Filistin" dedirtti.

Sosyal medyada Maccabi Tel Aviv taraftarlarının görüntüsü büyük gündem oldu.

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