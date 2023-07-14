Kadir Seven'e Hoffenheim talip oldu

Transfer döneminin başlaması ile birlikte Türkiye ve Avrupa'da üst üste çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

HOFFENHEIM'A GİDİYOR

Sport Digitale'den Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Hoffenheim, Giresunspor forması giyen 20 yaşındaki stoper Kadir Seven'i kadrosuna katmaya oldukça yakın. Haberde, Hoffenheim avukatlarının bu transfer için şu anda Türkiye'de olduğu aktarıldı.

Ayrıca haberde; genç oyuncunun, transferi gerçekleştikten sonra ilk yılında Hoffenheim'ın pilot takımı Portekiz 2. Lig ekibi Academico de Viseu'ya kiralanacağı belirtildi.

KADİR SEVEN KİMDİR?

20 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca Karabükspor, Orduspor 1967 ve Giresunspor formalarını giydi. Profesyonel kariyerinde 42 resmi maçı olan Kadir, bu maçlarda toplam 3 gol kaydetti.