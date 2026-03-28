İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadro değeri farkı dikkat çekiyor! Türkiye, Kosova'ya karşı 4 kat üstün
A Milli Futbol Takımı'nın 453 milyon euroluk kadro değeri, yaklaşık 116 milyon euroluk Kosova Milli Futbol Takımı'nın neredeyse dört katına ulaşıyor. Millilerin rakibi, büyük ölçüde Avrupa'daki gurbetçi oyunculardan kurulu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Akşam28 Mart 2026 Cumartesi 08:04
ABONE OL

10.5 bin kilometrekare yüzölçümüne ve 1 milyon 586 bin nüfusa sahip Balkan ülkesi, futbol kimliğini büyük ölçüde diaspora üzerinden kuruyor. Güncel kadroda yer alan oyuncuların önemli bölümü Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyiyor. İtalya'dan Almanya'ya, İngiltere'den İsviçre'ye kadar yaklaşık 15-16 farklı ülkede oynayan futbolcular, Kosova'nın en büyük gücünü oluşturuyor. Siyasi olarak da farklı bir konumda bulunan Kosova, 2008'de bağımsızlığını ilan etmesine rağmen Birleşmiş Milletler tarafından tam anlamıyla tanınmış değil.

İLK RAKİP BİZDİK

100'den fazla ülke tarafından kabul edilse de Sırbistan hâlâ Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. FIFA ve UEFA ise Kosova'yı 2016 yılında resmen tanıdı. Kosova Millî Takımı, uluslararası sahnedeki ilk maçını Haiti ile oynadı ve 0-0 berabere kaldı. Avrupa'daki ilk sınavını ise Türkiye'ye karşı verdi. 21 Mayıs 2014'te oynanan bu mücadelede Türkiye, rakibini 6-1 mağlup etti. Kosova'nın tarihindeki ilk golü ise Albert Bunjaku'dan geldi. Kosova'nın, Uluslar Ligi'nde yer almasına rağmen henüz büyük bir turnuvaya katılım başarısı yok.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.