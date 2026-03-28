10.5 bin kilometrekare yüzölçümüne ve 1 milyon 586 bin nüfusa sahip Balkan ülkesi, futbol kimliğini büyük ölçüde diaspora üzerinden kuruyor. Güncel kadroda yer alan oyuncuların önemli bölümü Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyiyor. İtalya'dan Almanya'ya, İngiltere'den İsviçre'ye kadar yaklaşık 15-16 farklı ülkede oynayan futbolcular, Kosova'nın en büyük gücünü oluşturuyor. Siyasi olarak da farklı bir konumda bulunan Kosova, 2008'de bağımsızlığını ilan etmesine rağmen Birleşmiş Milletler tarafından tam anlamıyla tanınmış değil.

İLK RAKİP BİZDİK

100'den fazla ülke tarafından kabul edilse de Sırbistan hâlâ Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. FIFA ve UEFA ise Kosova'yı 2016 yılında resmen tanıdı. Kosova Millî Takımı, uluslararası sahnedeki ilk maçını Haiti ile oynadı ve 0-0 berabere kaldı. Avrupa'daki ilk sınavını ise Türkiye'ye karşı verdi. 21 Mayıs 2014'te oynanan bu mücadelede Türkiye, rakibini 6-1 mağlup etti. Kosova'nın tarihindeki ilk golü ise Albert Bunjaku'dan geldi. Kosova'nın, Uluslar Ligi'nde yer almasına rağmen henüz büyük bir turnuvaya katılım başarısı yok.