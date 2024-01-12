Kadro dışı kalan Aboubakar ve Rosier için yeni formül

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı kaldığı belirtilmişti.

YENİ FORMÜL MASADA

Bu isimlerden Bailly, Villarreal'e transfer oldu, Onana da Marsilya'ya kiralandı. Ghezzal ise takıma dönmüştü. Belirsizliğini koruyan Rosier ve Aboubakar için de yeni formül masada.

İKİSİYLE DE GÖRÜŞÜLECEK

Yolların ayrılacağı konuşulan iki futbolcu için yeni bir plan hazırlandı. Yeni teknik direktör Fernando Santos, iki futbolcuyla da özel bir görüşme yapacak. İlk olarak şu anda İstanbul'da bulunan Rosier ile masaya oturulacak.

Fransız futbolcunun, ilk etapta kariyer planları ve takımda kalma isteği masaya yatırılacak. Sonrasında ise rota Aboubakar olacak. Kamerun Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan Aboubakar'ın da fikirleri alınacak.

SON KARAR SANTOS'UN

Yönetim, iki futbolcu konusunda ise son kararı hocaya bıraktı. Yani Portekizli teknik adam, yapacağı görüşmeler sonrasında kararını verecek. Devre arası transfer döneminde iki futbolcunun kariyerini Siyah-Beyazlı ekipte sürdürüp, sürdürmeyeceği konusu netlik kazanacak.