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Spor

Kadro dışı kalan Marcelo için harekete geçildi! Beşiktaş iddiası...

Sezon başında Real Madrid'den ayrılıp Olympiakos'a transfer olan Marcelo burada istediğini bulamadı. Son olarak ta kadro dışı bırakılan yıldız oyuncunun transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş'ın da transfer teklifinde bulunabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Sabah17 Kasım 2022 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
Kadro dışı kalan Marcelo için harekete geçildi! Beşiktaş iddiası...
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Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren ve sezon başında Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'a transfer olan Marcelo, kadro kışı kaldı. Bilindiği üzere, yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin de Marcelo ile ilgilendiği iddia edilmişti. Brezilyalı sol bekin ismi şimdilerde ise Beşiktaş ile anılıyor.

MARCELO KADRO DIŞI KALDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Real Madrid'den efsane olarak ayrılan Marcelo, Olympiakos'a imza attı ancak Yunan ekibinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Brezilyalı sol bek iki lig, üç Avrupa Kupası maçında toplamda 121 dakika forma giydi. 30 dakika sahada kaldığı Lamia maçından sonra da kadro dışı kaldı.

İspanyol Don Balon dergisi Marcelo'nun Olympiakos'ta mutsuz olduğunu, Atina'da beklediği rekabetçi ortamı bulamadığı için ayrılmak istediği haberini yaptı.

AYRILMASI BEKLENİYOR

Haberde Marcelo'nun menajerinin Beşiktaş'la görüştüğü iddiası gündeme geldi. Şu ana kadar bu iddiayı doğrulayacak ya da aksini ortaya çıkaracak bir gelişme olmasa da sambacının ocak ayında komşudan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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