Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi 3.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Rade Krunic, gözden çıkarılmıştı.

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Rade Krunic'e bir talip daha çıktı.

Sırp basınından Mozzartsport'un aktardığı habere göre Kızılyıldız, Rade Krunic'i kiralamak istiyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Kızılyıldız'ın Feyenoord'a gönderdiği In-beom Hwang'ın yerine Krunic'i transfer etmek istediği vurgulandı.

Haberde Rade Krunic'in yıllar önce de Kızılyıldız'ın gündemine geldiği ancak deneyimli futbolcunun o dönem Empoli'yi tercih ettiği hatırlatıldı.

Krunic'in yine de Hwang'ın yerine tek aday olmadığı kaydedildi.