Fenerbahçe'den ayrılan ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Youssef En-Nesyri, büyük bir yıkım yaşadı. Faslı futbolcu, ülkesinin 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmedi.
DÜNYA KUPASI KADROSU
İşte Fas'ın Dünya Kupası geniş kadrosu;
Kaleciler:
Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti.
Defans:
Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Issa Diop, Redouane Halhal, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi.
Orta Sahalar:
Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.
Forvetler:
Abdessamad Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Diaz, Yassine Gessime, Ayoube Amaimouni.
Yedek Oyuncular:
El Mehdi Al Harrar, Amine Sbaï, Marwane Saâdane.