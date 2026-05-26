  • Kadroya alınmadı! Youssef En-Nesyri yıkıldı
Spor

Kadroya alınmadı! Youssef En-Nesyri yıkıldı

Fenerbahçe sonrası kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Youssef En-Nesyri, adeta yıkıldı. Tecrübeli futbolcu, 2026 Dünya Kupası öncesi ülkesi Fas'ta kadroya dahil edilmedi.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2026 Salı 22:01
Fenerbahçe'den ayrılan ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Youssef En-Nesyri, büyük bir yıkım yaşadı. Faslı futbolcu, ülkesinin 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmedi.

Youssef En-Nesyri, dev turnuvada kafileye dahil edilmedi.

DÜNYA KUPASI KADROSU

İşte Fas'ın Dünya Kupası geniş kadrosu;

Kaleciler:

Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti.

Defans:

Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Issa Diop, Redouane Halhal, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi.

Orta Sahalar:

Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.

Forvetler:

Abdessamad Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Diaz, Yassine Gessime, Ayoube Amaimouni.

Yedek Oyuncular:

El Mehdi Al Harrar, Amine Sbaï, Marwane Saâdane.

