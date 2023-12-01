Kaf-Kaf, Bahçeşehir deplasmanında galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın açılış maçında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 93-85 yendi.

Pınar Karşıyaka bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji ise 6. kez mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 15, Taylor 11, Muhammed Baygül 3, Scrubb 15, Cavanaugh 16, Bouteille 13, Berkay Candan 5, Can Maxim Mutaf 6, Akif Egemen Güven, Arca Tülüoğlu 1

Pınar Karşıyaka: Vittorio Brown 10, Kenan Sipahi 12, Martin 8, Thomas Akyazılı 2, Carey 15, McCollum 25, Jaylon Brown 13, Hakan Sayılı 5, Furkan Haltalı 3,

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

Beş faulle çıkanlar: 31.19 Can Maxim Mutaf, 39.44 Taylor (Bahçeşehir Koleji)

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

1. Periyot: 22-22

Devre: 49-50

3. Periyot: 71-72